Как получить бонусы в онлайн-казино

Бонусы, выдаваемые администрацией казино при регистрации, выполняют функцию рекламы клуба, привлекающей новых клиентов. Бесплатный депозит подходит для новичков, пробующих себя в играх на деньги в первый раз. Но необходимо учитывать, что вывести заработанные деньги так просто не получится. Практически все онлайн-платформы требуют от пользователя полного отыгрыша.

Бонусы или фриспины при регистрации на сайте получить легко – иногда необходимо просто зарегистрироваться в клубе по специальной ссылке-приглашению, а иногда указать промокод. Есть еще один способ получения вознаграждения – написать в службу поддержки с просьбой начислить бесплатный депозит или вращения.

Что такое бездепозитные бонусы с выводом прибыли?

Бездепозитные бонусы – это средство, которое использует платформа для привлечения новых игроков. На такие бонусы можно играть в казино на деньги без пополнения счета.

Иногда бонусами заведение не только привлекает новичков, но и демонстрирует то, что администрации небезразличны игроки. При соблюдении условий вы сможете не только воспользоваться игровыми автоматами, но и вывести выигранные деньги.

Как получить бонусы в онлайн-казино

Каждое заведение предоставляет своим клиентам бонусы по разным причинам. Часто вознаграждения можно получить в первые дни игры на платформе с учетом того, что у зарегистрировавшегося пользователя, достигшего восемнадцати лет, раннее не было учетной записи этого клуба

Условно можно выделить три популярные причины получения бонусов:

За регистрацию. В таком случае необходимо зарегистрироваться и верифицировать электронную почту, привязанную к аккаунту. За номер телефона. В этом случае необходимо проходить регистрацию, привязывая к учетной записи номер телефона. Чтобы бонус зачислился на аккаунт, подтвердите указанный раннее номер мобильного. За промокод. Вознаграждение появится в вашем личном кабинете только после того, как вы активируете промокод – набор уникальных символов. Сделать это можно несколькими способами: при регистрации, в специальной вкладке личного кабинета или в онлайн-чате с поддержкой казино.

Иногда бонусы, обещанные казино, начисляются на аккаунт только после прохождения всех этапов, указанных ранее: верификации контактных данных и ввода промокода.

Виды бонусов, выдаваемых казино

Обычно администрация клубов выдает только два вида бонусов:

Бесплатный депозит. Некоторая сумма, которую можно потратить на слоты или игровые автоматы, представленные в онлайн-казино.

Фриспины (бесплатные вращения). Вращения с фиксированным размером ставок. Иногда онлайн-казино ограничивают выбор клиента, разрешив использование только некоторых слотов для отыгрыша бонусов.

Казино, выдающие бонусы при регистрации

Существуют сотни специализированных форумов, основная тема которых – онлайн-казино. Отзывы о платформах с автоматами там публикуют как эксперты, так и новички.

В одном из разделов таких сайтов вы обязательно найдете информацию о бонусах, выдаваемых казино при регистрации новых пользователей, и об их актуальности. Необходимо искать только самые свежие данные, опубликованные не более месяца назад, ведь политика онлайн-казино в отношении вознаграждений может поменяться.

Также важно искать не только щедрые, но и честные казино – такие, которые никогда не обманут своих пользователей.

Условия получения бонуса

Для того чтобы вывести деньги, заработанные на выданные бонусы, необходимо зарегистрироваться. Этот этап проходится быстро, за пару шагов:

Зайти в раздел «регистрация», находящийся в верхней части сайта клуба. Указать электронную почту или номер телефона. Придумать имя, которое будет использоваться на платформе. Создать пароль. Прочитать правила казино и согласиться с ними.

Если вы ввели электронную почту, то в следующую минуту вам придет ссылка, по которой необходимо перейти для подтверждения аккаунта. Если номер мобильного телефона, то администрация казино пришлет СМС-код, который нужно будет указать в специальном поле.

Следующий шаг – заполнение профиля. Необходимо указывать только правдивую информацию, ведь если администрация казино узнает об обмане, то навсегда заблокирует аккаунт.

Способ вывести деньги с бонусов

Когда вы начнете заполнять свой профиль, сайт попросит указать ту валюту и платежную систему, которой вы регулярно пользуетесь. Эти данные чрезвычайно важны, и изменить их нельзя. Рекомендуем перед выбором тщательно изучить максимальные и минимальные суммы переводов, комиссию и тарифы каждой платежной системы. Иногда некоторые инструменты вывода, указанные на сайте казино, недоступны на территории какой-то страны.

Обязательное условие, необходимое для вывода выигрыша, – пройденная верификация. Для нее необходимо загрузить скан паспорта или другого документа, подтверждающего личность. На скане должно быть четко видно полное ФИО пользователя, его возраст, фото, место регистрации. В некоторых случаях, например, когда данные профиля не совпадают с паспортными, администрация клуба вправе попросить игрока другие документы.

Если у администрации нет возможности сразу определить соответствие параметров, она блокирует учетную запись пользователя на время, требуемое для выяснения обстоятельств. Иногда блокировка распространяется не на весь аккаунт, а лишь на некоторые его функции.

Если верификация успешно пройдена и администрация казино удовлетворена, то пользователь получает соответствующее уведомление, а в профиле появляется табличка «подтверждено».

Как успешно отыграть бонус

Активировать бонус сразу после регистрации не обязательно. Внимательно прочитав условия использования бесплатного депозита или вращений, вы узнаете, сколько действует акция.

Чтобы привыкнуть к механике работы автоматов, на которых вы в дальнейшем будете отыгрывать бонус, найдите их демонстрационную версию. Такой режим – отличная возможность посмотреть, как играют другие, оценить и запомнить их стратегии или недостатки. Демо-режим практически идентичен обычному, с таким же процентом отдачи, системой бонусов, дополнительных раундов. Он полезен новичкам, пришедшим в сферу азартных игр в первый раз и еще не запомнившим правила.

На всех бонусах, бесплатных депозитах и фриспинах, которые выдает казино, можно заработать, хоть иногда это трудно.

Как только вы откроете правила бонуса, начисленного на ваш аккаунт, необходимо сразу обратить внимание на коэффициент множителя вейджера и срок отыгрыша. До даты, указанной в документе, важно выиграть некоторую сумму, которая рассчитывается по формуле общей суммы бонуса, умноженного на вейджер. Если вам не удастся заработать столько денег за положенный срок, то бонус, к сожалению, аннулируют.

Во время отыгрыша запрещено делать ставки на сумму, превосходящую размер максимальной, указанной в том же договоре. Еще одно ограничение заключается в запрете ставить в играх с прогрессивным джек-потом и настоящим дилером.

Также необходимо обратить внимание на максимальную сумму вывода. Выигрыш, превосходящий фиксированное число, обозначенное администрацией, вывести не получится.

Способ вывода выигрыша, полученного от бонуса

Для того чтобы вывести деньги, заработанные на бесплатном депозите, недостаточно просто отыграть его, выполнив ряд обязательных условий. Необходимо также пополнить игровой счет клуба, в котором вы заработали, с удобного кошелька или банковской карты.

Как и указывалось раннее, перед выводом денег с аккаунта нужно пройти верификацию. Для этого достаточно отправить фотографию или скан документа, удостоверяющего личность, а после дождаться проверки администрацией.

И только после всех необходимых действий вы сможете оставить заявку на вывод денег с сайта. Еще одно обязательное условие заключается в том, что нельзя вывести сумму, превышающую максимальную разрешенную.

Бесплатные депозиты и все доступные на данный момент бонусы, предоставляемые онлайн-казино, позволяют вам испытать удачу и интуицию в азартных играх, не вкладывая своих денег.

FAQ – часто задаваемые вопросы о бесплатном депозите в казино

Чтобы окончательно разобраться в теме бонусных систем онлайн-платформ, рекомендуем почитать несколько наиболее часто задаваемых вопросов.

Почему у меня не получается вывести бонус за регистрацию на платформе?

Бонусы, предоставляемые при регистрации, нацелены на ознакомление клиента с сайтом, и чтобы вывести полученные деньги, необходимо отыграть их. Если вы уже отыграли все полученные средства, но возможность их вывести так и не появилась, то обратитесь в поддержку клиентов, работающую круглосуточно.

Можно ли не верифицировать аккаунт в казино?

Нет, нельзя. Верификация – подтверждение личности игрока – необходима по регламенту всех честных лицензированных клубов. Не пройдя ее, вы не выведете деньги. Верификация учетной записи нацелена на борьбу с мошенничеством клиентов. Чтобы пройти эту процедуру, достаточно лишь прикрепить в специальное поле файл фотографии или скан документа, удостоверяющего личность, например, паспорта.

Как выбрать лучшие условия бонусов?

Для начала необходимо сравнить условия отыгрыша в нескольких понравившихся казино, а после выбрать одно. Правила бонусных программ клуба опубликованы в открытом доступе.